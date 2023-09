Arsenals Torwartduell wird heißer – Bayern schaut hin

Nicht wenige Beobachter rieben sich diesen Sommer verwundert die Augen, als der FC Arsenal mit David Raya vom FC Brentford einen neuen Torhüter per Leihe an Bord holte. Schließlich galt die Torhüterposition nicht gerade als Baustelle der Gunners. Es war in den vergangenen Monaten auch Stammkeeper Aaron Ramsdale zu verdanken, dass die Londoner mittlerweile wieder ein ernstzunehmendes Team sind.

Doch inzwischen deutet sich beim Team von Trainer Mikel Arteta eine dauerhafte Wachablösung an. In den zurückliegenden beiden Partien durfte Raya statt Ramsdale ran. Und der Spanier blieb zweimal hintereinander ohne Gegentor und erledigte seine Aufgaben mit Bravour. Sollte der 28-Jährige am morgigen Sonntag ausgerechnet im London-Derby gegen Erzrivale Tottenham Hotspur (16 Uhr) ran, wäre es wohl die endgültige Bestätigung dafür, dass Ramsdale ein ähnliches Schicksal ereilen könnte, wie einst seinem Konkurrenten Bernd Leno.

Dabei hat sich Ramsdale nicht sonderlich viel zu Schulden kommen lassen, schließlich blieb das Team bisher unbesiegt. Der 25-Jährige zählt nach wie vor zu den besseren Torhütern der Liga. Auch wenn Raya im progressiven Passspiel dem Engländer gegenüber die Nase vorn hat.

„Gehört zum Fußball“

Angesprochen auf seine momentane Rolle in der Startelf sagte Raya unter der Woche selbstbewusst: „Das ist seine (Arteta, Anm. d. Red.) Entscheidung, nicht meine Entscheidung. Wenn Aaron zurückkommt, muss er für die Mannschaft kämpfen und Spiele gewinnen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass zwei Top-Torhüter im selben Team sind. Das gehört jetzt einfach zum Fußball dazu.“

Selten bleibt es jedoch dabei, dass sich einer von zwei Top-Torhütern mit dem Bankplatz zufrieden gibt. Nicht umsonst tauchte der Name von Ramsdale bereits bei Klubs wie dem FC Chelsea und dem FC Bayern München als potenzielles Transferthema für den Januar auf. Gut möglich, dass man auch in München am morgigen Sonntag auf die Startformationen im London-Derby schaut.