BVB-Kapitän: Cans Haltung zur Reservistenrolle & Fankritik

Trainer Nuri Sahin bestätigte Emre Can vor der Saison als Kapitän von Borussia Dortmund. Das ist aber offenbar nicht gleichbedeutend mit einer Stammplatz-Garantie. Denn im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) am Freitagabend stand der 30-Jährige nicht in der Startelf.

Darauf, dass sich das zum Champions League-Auftakt beim FC Brügge am morgigen Mittwoch (21 Uhr) ändern wird, ließ Cans Anwesenheit bei der zugehörigen Pressekonferenz am Dienstag schließen. Dabei wurde der deutsche Nationalspieler auch auf seine Reservistenrolle angesprochen.

Die vorbildliche Antwort: „Es ist kein Problem für mich, wenn ich mal auf der Bank sitze. Die Mannschaft steht an erster Stelle. Wenn ich spiele, versuche ich, gute Leistungen zu zeigen.“ Deutlicher wurde Can da aber, als er auf anhaltende Fan-Kritik an ihm angesprochen wurde.

Der Sechser erklärte: „Ich sehe es schon so, dass ich manchmal ungerecht behandelt werde. Ich habe bei der EM gute Leistungen gezeigt. Dann bin ich zurück nach Dortmund gekommen und die Leistungen waren auch ok. Ich finde es nicht gut, wenn man sich einen Spieler rauspickt.“