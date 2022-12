Gladbach: Burnley möchte Beyer halten

Der FC Burnley möchte Jordan Beyer gerne über die aktuelle Saison hinaus halten. Laut der ‚Bild‘ möchten die Clarets die 22-jährige Leihgabe von Borussia Mönchengladbach im Anschluss an seine einjährige Leihe gerne festverpflichten. Burnley verfüge jedoch über keine Kaufoption. Wie die Fohlen über den Wunsch von Burnley denken, ist unklar.

In der laufenden Saison der Championship stand Beyer in zwölf von 16 Spielen auf dem Platz. Ganze elfmal wurde der 1,87 Meter große Innenverteidiger in die Startelf berufen. Auch Gladbach Coach Daniel Farke bewertet das Leihgeschäft bislang positiv: „Die Leihe geht genau so auf, wie wir es haben wollten. Er muss sich in einer sehr körperlichen Liga durchsetzen. Seine Stärken, auch das Andribbeln, kommen bei einem Team wie Burnley zum Tragen. Dieses Jahr hat ihm fußballerisch und in der Persönlichkeitsentwicklung gut getan. Wir verfolgen seine Entwicklung sehr positiv.“

