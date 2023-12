Klares Zeichen an Leipzig: Klostermann lässt Frist verstreichen

Bereitet Lukas Klostermann seinen Abschied von RB Leipzig vor? Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Abwehrspieler die von Leipzig gesetzte Frist verstreichen lassen, ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung anzunehmen. Zum Saisonende läuft der Vertrag des 22-fachen Nationalspielers aus.

Laut ‚kicker‘ will Sportdirektor Rouven Schröder im Wintertrainingslager in La Manga das Gespräch mit dem 27-Jährigen suchen. Klostermann kann ab dem 1. Januar offiziell mit interessierten Klubs verhandeln oder schon bei einem neuen Verein unterschreiben, ohne Rücksicht auf Leipzig nehmen zu müssen. Noch hat man beim Pokalsieger die Hoffnung auf einen Verbleib offenbar aber noch nicht aufgegeben.

Bei den Sachsen ist der Abwehr-Allrounder kein unumstrittener Stammspieler. Wohl ein Grund für die Abwanderungsgedanken von Klostermann. Zuletzt fand sich der Rechtsfuß aber wieder häufiger in der Startelf von Trainer Marco Rose wieder. Insgesamt kommt Klostermann auf 21 Einsätze in dieser Spielzeit. Bei Leipzig zählt er zu den dienstältesten Profis. 2014 überwies RB eine Million Euro an den VfL Bochum. Insgesamt bestritt Klostermann 278 Partien für die Roten Bullen.