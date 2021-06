Ex-Hamburger Steinmann nach Australien

Der ehemalige HSV-Spieler Matti Steinmann (26) schnürt künftig seine Fußballschuhe in der australischen A-League. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt vom indischen Klub SC East Bengal zu Brisbane Roar.

