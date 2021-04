Freie Bahn für Inter | PSG implodiert

Real Sociedads verspäteter Titel

Mit einem Jahr verspätung fand am gestrigen Samstag das Copa del Rey-Finale der Saison 2019/2020 zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao statt. Wegen der Corona-Pandemie hatten die beiden baskischen Klubs gehofft, das historische Finale vor Publikum auszuspielen und die Partie wurde in der Hoffnung darauf immer wieder aufgeschoben. Am gestrigen Abend gab es dann, immer noch unter Zuschauerausschluss, das Happy End für Real Sociedad nach 34 Jahren Durststrecke. „Der Traum wurde real“, schreiben die ‚Marca‘ und die ‚as‘ über den 1:0-Sieg. Kleiner Wermutstropfen für Bilbao: In nur 13 Tagen steht bereits das diesjährige Finale für die Basken an. Dieses Mal heißt der Gegner allerdings FC Barcelona.

Inter auf Titelkurs

Der gestrige Spieltag der Serie A brachte Inter Mailand ein großartiges Ostergeschenk: Die womögliche Vorentscheidung im Rennen um den Scudetto. Während die Nerazzurri ihre Pflichtaufgabe gegen FC Bologna dank eines Treffers von Romelu Lukaku mit 1:0 für sich entscheiden konnten, stolperte Verfolger und Stadtrivale AC Mailand mit 1:1 gegen Sampdoria Genua. Das Team von Antonio Conte sitzt nun mit acht Punkten Vorsprung bei einer noch offenen Nachholpartie an der Tabellenspitze. „Sie sind da“, feiert die ‚Gazetta dello Sport‘. Die ‚Tuttosport‘ titelt von Lukakus „Scudetto-Schuss“.

Frankreichs Urknall

Vom „Big Bang“, schreibt die ‚L’Èquipe‘ auf ihrer heutigen Titelseite. Grund dafür ist der 1:0-Auswärtssieg des OSC Lille gegen Paris St. Germain, die damit den Scheichklub von der Tabellenspitze der Ligue 1 ablösen. Die ‚Voix du Nord‘ bejubelt die Leistung von Lille als „Meisterschaftsmaterial“. Darüber hinaus muss PSG zunächst auf Superstar Neymar verzichten, der im Gipfelduell die Rote Karte sah. Das Titelrennen für das Team von Mauricio Pochettino könnte in den kommenden Wochen recht ungemütlich werden.