Bleiben oder gehen? Vidal erklärt sich

Arturo Vidal hat nicht vor, seine Zelte beim FC Barcelona zeitnah abzubrechen. Via Instagram verkündet der chilenische Mittelfeldspieler: „Ich fühle mich sehr glücklich und wohl in Barcelona. Natürlich will ich bleiben. Ich war noch nie so gut in Form wie gerade. Ich bin sehr zufrieden, wir haben eine gute Mannschaft und ich habe viele Freunde im Team.“

Bis 2021 läuft der Vertrag des ehemaligen Bundesligaprofis noch bei den Blaugrana. Ein Wechsel im Sommer ist darum automatisch immer wieder ein Thema. Bei Barça denkt man daran, Vidal in einen Tauschdeal einzubauen. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.