RB: Nagelsmann fordert Flügelspieler

Trainer Julian Nagelsmann will noch Verstärkungen für die Flügel in seinem Team. „Auf den Außenbahnen haben wir nicht mehr so viele Spieler, die das gut machen. Deshalb wollen wir da noch was tun“, so der Trainer von RB Leipzig gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Kandidaten nennt die ‚Bild‘ Ryan Sessegnon von Tottenham Hotspur. Der einst als Ausnahme-Talent gehandelte 20-Jährige wurde zuletzt auch mit Hertha BSC und der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Infrage käme eine Leihe, die Spurs wollen dabei jedoch keine Kaufoption gewähren. Zudem wurde auch Thomas Lemar (24, Atlético Madrid) schon in Sachsen gehandelt.