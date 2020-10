Nächster Bundesligist an Sessegnon dran

Neben Hertha BSC ist nun allem Anschein nach auch die TSG Hoffenheim in das Rennen um Englands U21-Nationalspieler Ryan Sessegnon eingestiegen. Nach Informationen von ‚Sky‘ schwebt den Kraichgauern wie den Berlinern eine Leihe des 20-jährigen Toptalents von Tottenham Hotspur vor, das vor einem Jahr für 27 Millionen Euro vom FC Fulham gekommen war.

Neben der TSG und der Hertha beschäftigen sich noch Brighton & Hove Albion, der FC Southampton, Leeds United sowie Ajax Amsterdam mit Sessegnon. Es gibt also einen großen Markt für den hochverlagten Youngster, der auf seinen Durchbruch auf Premier League-Level noch wartet.

Bei den Spurs stand Sessegnon an den ersten drei Premier League-Spieltagen nicht im Kader und auch in der vergangenen Saison kam er nicht so recht zum Zug. In zwölf Teilzeit-Einsätzen sprangen jeweils ein Tor und eine Vorlage heraus. Nun könnte der Mann für den linken Flügel andernorts Spielpraxis sammeln.