Nächster Neuzugang: Augsburg holt auch Tietz

Phillip Tietz setzt seine Karriere beim FC Augsburg fort. Das teilt der FCA offiziell mit. Tietz unterschreibt bis 2027. Über die Ablösesumme haben der SV Darmstadt und der FCA Stillschweigen vereinbart. Dem Vernehmen nach pochten die Lilien bis zuletzt auf eine Summe von drei Millionen Euro für den 26-Jährigen.

Tietz sagt: „Ich bedanke mich für zwei wundervolle und emotionale Jahre in Darmstadt, an die ich mich mein Leben lang zurückerinnern werde. Nicht nur wegen unserer Leistungen auf dem Feld, sondern auch wegen des starken Zusammenhalts innerhalb des Vereins und mit den Fans. Es war eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit und ich bin extrem glücklich, mit dem Verein den Bundesliga-Aufstieg geschafft zu haben.“

Berisha-Ersatz?

In Augsburg könnte Tietz den Kaderplatz von Mergim Berisha (25) einnehmen, der mit einem Tapetenwechsel in diesem Sommer liebäugelt. Beide verfüge über ein ähnliches Spielerprofil. Tietz ist 1,90 Meter groß, Berisha 1,88 Meter. Zudem sind beide rechtsfüßig und laufen bevorzugt als Neuner auf. Nach Sven Michel (32) ist der ehemalige U20-Nationalspieler bereits der zweite Stürmer, den der Klub um Trainer Enrico Maaßen an Bord holt.

Augsburg-Manager Stefan Reuter erklärt: „Mit Phillip Tietz haben wir einen körperlich robusten Stürmer, der für Darmstadt nicht nur viele Tore geschossen hat, sondern auch mit Leidenschaft, Einsatz und Willen vorangegangen ist, für uns gewonnen. Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend in unsere junge Mannschaft.“