Reese will in die Bundesliga

Fabian Reese könnte Hertha BSC bei einem Nicht-Aufstieg im Sommer verlassen. „Ich möchte Bundesliga spielen, daraus habe ich nie einen Hehl gemacht.“ Reese will sich „mit den Besten messen. Ich möchte schauen, wie hoch es geht. Ich bin davon überzeugt, dass meine Reise nicht zu Ende ist, dass ich noch Potenzial habe, das ich ausschöpfen kann und dass es noch deutlich weiter hochgehen kann“, so der 26-Jährige im ‚kicker‘-Podcast ‚FE:male‘. Interesse an Reese wurde zuletzt Werder Bremen, dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg nachgesagt.

Der technisch versierte Flügelspieler kam in dieser Saison auf 16 Zweitliga-Einsätze bei der Alten Dame und steuerte elf Torbeteiligungen bei. Zum Rückrundenstart musste Trainer Pál Dárdai aufgrund einer Corona-Infektion auf seinen Leistungsträger verzichten. Nun hofft Dárdai, im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch (20:45 Uhr) wieder auf den flinken Offensivspieler zurückgreifen zu können.