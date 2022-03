United: Fernandes vor Verlängerung

Manchester United darf sich große Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft mit Bruno Fernandes (27) machen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, kam es in der vergangenen Woche zum Durchbruch in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. Eine Einigung mit dem Portugiesen sei nun in den finalen Zügen.

Fernandes‘ Vertrag im Old Trafford läuft ohnehin noch bis 2025. Nun soll schnell Klarheit über eine noch längere Zusammenarbeit geschaffen werden. Im Januar 2020 war der offensive Mittelfeldspieler für 63 Millionen Euro von Sporting Lissabon gekommen und wurde auf Anhieb zum Schlüsselspieler für die Red Devils.