Messi-Zukunft: Kumpel Suárez gibt Auskunft

Luis Suárez ist im Unfrieden vom FC Barcelona gegangen. Die Art und Weise, wie der Klub die Trennung vollzog, gefiel dem 33-jährigen Uruguayer gar nicht. Auch Superstar Lionel Messi hatte die Führungsetage der Blaugrana dafür öffentlich kritisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der sechsmalige Weltfußballer selbst ist aber immer noch in Barcelona. Und das, obwohl er eigentlich gehen wollte. Einen Rechtsstreit mit seinem langjähren Arbeitgeber und Ausbildungsklub wollte La Pulga dann aber doch nicht eingehen.

Alles hängt an Bartomeu

Abseits der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht interessiert die Fußballwelt aber eine ganz andere Frage: Verlässt Messi den FC Barcelona nun im nächsten Sommer ablösefrei oder legt er seine Wechselabsichten ad acta? Suárez, der den Vizeweltmeister mit am besten kennt, will einen Verbleib in Barcelona zumindest nicht ausschließen – vorausgesetzt, Präsident Josep Maria Bartomeu nimmt seine Hut.

„Es besteht die Möglichkeit, dass Messi in einem anderen Verein spielt. Aber wenn er sich wieder gut aufgehoben und glücklich fühlt und eine andere Vereinsführung kommt, wird er bleiben wollen. Als sein Freund wäre ich glücklich, wenn er hier wieder sein Glück findet. Und wenn er dafür woanders hingehen muss, wäre ich es auch“, so Suárez bei ‚90 Minutos de Fútbol‘.

Entsprechend ist alles offen, was Messis Zukunft angeht. Entscheidend wird sein, wie sich der FC Barcelona aufstellt für die Zukunft. Ein Misstrauensvotum gegen Bartomeu steht an. Dass der Barça-Boss im Amt bestätigt wird, ist unwahrscheinlich. Hoffen wird man darauf derweil bei anderen Vereinen. Manchester City hat sich für den kommenden Sommer verbal schon in Stellung gebracht.