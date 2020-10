Messi-Zukunft: ManCity bringt sich in Position

Der Wechselwunsch von Lionel Messi schlug im kürzlich abgelaufenen Transferfenster ein wie eine Bombe. Unzählige Spekulationen und Wechselgerüchte folgten auf die Abschiedsbekundungen des Argentiniers, der letztlich doch beim FC Barcelona blieb.

Die heißeste Spur führte zu Manchester City – Messi sehnte sich nach einer Wiedervereinigung mit Pep Guardiola, der den Argentinier während seiner Zeit beim FC Barcelona vier Jahre lang außerordentlich erfolgreich gecoacht hatte. Nun berichten die ‚Manchester Evening News‘, dass der englische Topklub den Transfer des 33-Jährigen noch nicht ad acta gelegt hat.

Erneuter Anlauf 2021?

Omar Berrada, leitender Geschäftsführer der Citizens, behält sich einen weiteren Versuch, La Pulga aus Barcelona loszueisen, offen: „In den vergangenen zwei Wochen lief es wieder gut in Barcelona, deshalb ist es unmöglich vorauszusehen, was nächsten Sommer passiert. Messi ist ein Ausnahmetalent, der beste Spieler der Welt, bei dem wir eine Ausnahme machen könnten, was zukünftige Investitionen angeht.“

Fakt ist: Ein Wechsel wäre im nächsten Sommer aus Sicht der Skyblues finanziell darstellbar. Weil der Vertrag in Barcelona ausläuft, müsste ManCity lediglich das Gehalt des sechsmaligen Weltfußballers stemmen. Was aber auch klar ist: Messi wird im nächsten Sommer 34 Jahre alt. Ob er sein wahnsinniges Niveau in den kommenden Jahren beibehalten kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn es einer kann, dann Messi.