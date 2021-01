Vázquez lehnt erstes Real-Angebot ab

Flügelspieler Lucas Vázquez hat sich mit Real Madrid noch nicht auf die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags einigen können. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ lehnte der 29-jährige Spanier ein erstes Angebot der Königlichen ab. Dem Bericht zufolge hat der amtierende spanische Meister Vázquez eine Vertragsverlängerung bis 2024 bei einer Gehaltssenkung von zehn Prozent angeboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison entwickelte sich der ehemalige spanische Nationalspieler (neun Einsätze) mehr und mehr zur Stammkraft. Seit Ende Oktober stand Vázquez in jedem einzelnen Pflichtspiel in der Startelf. Auch deshalb hatte sich Trainer Zinedine Zidane zuletzt öffentlich für eine zeitnahe Vertragsverlängerung ausgesprochen.