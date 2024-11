Nach HSV-Degradierung: Heyer im Winter weg?

Moritz Heyer hat auf seine Degradierung zur U21 beim Hamburger SV reagiert. Gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ sagt der 29-Jährige: „Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, war sehr überrascht. Natürlich respektiere ich die Entscheidung. Ich stelle mich weiter in den Dienst der Mannschaft und wenn der Verein mich wieder bei den Profis braucht, werde ich da sein.“ Der HSV hatte am gestrigen Dienstag offiziell mitgeteilt, dass Heyer und Levin Öztunali (28) bis auf Weiteres nicht mehr mit dem Profiteam trainieren werden. Das Duo spielt sportlich nur eine untergeordnete Rolle. Heyer kam in der Liga bislang auf 141 Einsatzminuten.

Dabei war der vielseitig einsetzbare Rechtsfuß lange so etwas wie die Allzweckwaffe des HSV. Seit 2020 bestritt Heyer, eingesetzt auf fünf unterschiedlichen Positionen, insgesamt 126 Pflichtspiele für die Rothosen. Durch die plötzliche Versetzung in die U21 kann sich der Abwehrallrounder einen Abschied nach vier Jahren vorstellen: „Sollte ich im Januar nicht mehr gebraucht werden, muss ich mich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Bis dahin werde ich mich bei der U21 fit halten und versuchen, meine Erfahrungen an die jungen Spieler weiterzugeben.“ Heyers Vertrag bei den Hanseaten ist noch bis 2026 gültig.