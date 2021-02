United plant Verlängerung mit Solskjaer

Der Vorstand von Manchester United strebt eine Vertragsverlängerung mit Ole Gunnar Solskjaer (47) an. Die ‚Sun‘ berichtet, dass man die weiteren Ergebnisse der Saison abwarten will, um den Trainer, dessen aktueller Kontrakt nur bis 2022 gültig ist, zu bewerten. Schafft es United im Titelkampf der Premier League zu verweilen und in der Champions League ein gutes Ergebnis zu erreichen, plane man eine Verlängerung bis 2024.

Bei der Ausweitung seines Vertrags soll das Grundgehalt auf umgerechnet rund 6,8 Millionen Euro angehoben werden. Solskjaers Zukunft war in den vergangenen Monaten immer wieder ungewiss. Doch der Norweger konnte die Leistungen seines Teams stabilisieren und damit seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Um künftig etwas ruhiger arbeiten zu können, wäre ein langfristig gültiges Arbeitspapier hilfreich.