Bayer plant weiter mit Aránguiz

Geht es nach den Verantwortlichen von Bayer Leverkusen, wird Charles Aránguiz auch in der kommenden Saison für die Werkself auflaufen. „Auch in der nächsten Saison werden wir viele englische Wochen haben, dafür brauchen wir einen breiten Kader – und Aránguiz“, lässt Geschäftsführer Sport Rudi Völler laut ‚Bild‘ keinen Zweifel an den Plänen mit dem Mittelfeldspieler.

Der Vertrag des 33-jährigen Chilenen ist noch bis 2023 datiert. Gut möglich, dass sich die Wege dann trennen werden. Aktuell sind die Bayer-Bosse aber äußerst zufrieden mit Aránguiz' Leistungen. Völler stellt fest: „Charly hatte ja oft mit Verletzungen zu kämpfen, man merkt, dass er wieder körperlich topfit ist.“