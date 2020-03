London-Klubs jagen Pope

Sowohl der FC Chelsea als auch Tottenham Hotspur wollen sich auf der Torwartposition verändern und haben dabei Nick Pope ins Visier genommen. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, werden sich die Londoner Klubs ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ um den Schlussmann des FC Burnley liefern. Beide Vereine sind unzufrieden mit ihren Stammkräften und wollen den 27-Jährigen unbedingt von den Clarets loseisen.

Bei den Blues wächst die Kritik an Schlussmann Kepa (25), der vor der Corona-Pause nicht zeigen konnte, warum Chelsea einst 80 Millionen Euro für ihn hinblätterte. Spurs-Kapitän Hugo Lloris hat gerade erst eine komplizierte Ellbogen-Verletzung hinter sich und ist zudem mit 33 Jahren nicht mehr der Jüngste. Pope dagegen behielt mit Burnley in dieser Saison die meisten weißen Westen und kratzt mittlerweile in der englischen Nationalmannschaft am Stammplatz von Evertons Jordan Pickford (26).