VfB: Nächster Klub will Paula

Der 20-jährige Raul Paula vom VfB Stuttgart weckt Begehrlichkeiten in Italien. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, streckt der FC Genua seine Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler aus. Der Tabellenzwölfte der Serie A hat Paula als Neuzugang für die kommende Spielzeit auf dem Wunschzettel. Vertraglich gebunden ist der U20-Nationalspieler des DFB in Stuttgart noch bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim VfB wartet Paula noch auf sein Debüt für die Profis. In der aktuellen Saison kommt der Youngster in der Zweitvertretung auf 13 Tore und sechs Assists in 26 Regionalliga-Spielen. Unter anderem auch der FC Barcelona soll die Personalie im Blick haben. Interesse zeigen zudem Klubs aus der Bundesliga, der zweiten Liga sowie der Premier League.