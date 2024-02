Beim VfB unzufrieden: Schnappt sich Barça Offensiv-Juwel Paula?

13 Tore und fünf Vorlagen sammelte Raul Paula in der laufenden Regionalliga-Saison. Auf sein Profidebüt beim VfB Stuttgart muss der Offensivspieler aber noch warten. Erst drei Kadernominierungen stehen zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit ist Paula einem Bericht zufolge nicht zufrieden. Laut der ‚Bild‘ möchte der 20-Jährige den nächsten Karriereschritt gehen, ergo nicht mehr für Stuttgarts Zweitvertretung zum Einsatz kommen. Dass bereits zahlreiche Interessenten Schlange stehen, ist nicht verwunderlich, erinnert Paula mit seinen Qualitäten an niemand geringeren als Eden Hazard.

Lese-Tipp

Barça: De Jong räumt mit Abschiedsgerüchten auf

Topklub klopft an

Laut dem Boulevardblatt hat unter anderem der FC Barcelona die Fährte aufgenommen. Insbesondere Klubpräsident Joan Laporta sei von den Fähigkeiten des deutschen U-Nationalspielers angetan. Auch von Interessenten aus der Bundesliga, der zweiten Liga sowie der Premier League ist die Rede, ohne Verweis auf konkrete Vereine.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich ist Paula noch bis 2026 an die Schwaben gebunden. Unabhängig davon, ob für den Bundesligisten ein Verkauf in Frage kommt, hat wohl der amtierende spanische Meister die besten Karten für eine Verpflichtung. Mit einem Engagement in Katalonien würde sich Paula „einen Kindheitstraum erfüllen“, heißt es.