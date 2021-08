Ablöse & Gehalt: Die Zahlen zum Ronaldo-Transfer

Juventus Turin forderte eine Ablöse für Cristiano Ronaldo, Manchester City wollte diese aber nicht zahlen. Dies dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum am Ende doch Stadtrivale United das Rennen um CR7 machte. Wie Fabrizio Romano berichtet, zahlt der englische Rekordmeister eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro für Ronaldo.

Acht weitere Millionen können als Bonuszahlungen hinzukommen. Da einige dieser Boni leicht zu erreichen sind, darf Juve dem Transfermarkt-Insider zufolge mit einer sicheren Einnahme von 20 Millionen Euro rechnen.

Ronaldo selbst kassiert in Manchester in etwa das gleiche Gehalt wie zuvor in Italien. Statt 31 Millionen Euro pro Jahr sind es der ‚Sun‘ zufolge umgerechnet nun knapp 29 Millionen Euro. Eine Kürzung, die zu verkraften ist.