Richarlison: WM als Sprungbrett nach Madrid?

2010 war es Mesut Özil, vier Jahre später holte Real Madrid mit James Rodríguez wieder einen der großen Stars der Weltmeisterschaft ins Estadio Bernabéu. Und auch beim aktuellen Kräftemessen der Nationen in Katar schauen die Königlichen offenbar ganz genau hin. Im Visier befindet sich der Brasilianer Richarlison.

Wie unter anderem die spanischen Zeitungen ‚as‘ und ‚Sport‘ berichten, denkt Real darüber nach, den 25-Jährigen als Nachfolger für Karim Benzema zu verpflichten. Der Vertrag des 34-jährigen Franzosen soll sich nach dem Gewinn des Ballon d'Or automatisch bis 2024 verlängert haben. Benzema wäre dann 36 Jahre alt. Die Madrilenen sind gut beraten, frühzeitig die Nachfolge zu regeln. Zumal der Real-Torjäger immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hat.

Der Preis steigt

Richarlison könnte also schon im kommenden Sommer ein heißes Thema bei Real werden. Billig wäre der 39-fache Nationalspieler aber nicht zu haben. Tottenham Hotspur hat erst vor wenigen Monaten knapp 60 Millionen Euro investiert, der Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2027. In Spanien geht man von einer Forderung in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro aus.

Weitere Werbung in eigener Sache kann Richarlison schon heute machen. Um 17 Uhr trifft Brasilien auf die Schweiz. In Abwesenheit von Neymar und nach seinem Gala-Auftritt im ersten Spiel gegen Serbien (2:0) sind alle Augen auf Richarlison gerichtet – und das nicht nur in Madrid.