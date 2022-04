Bellerín will nicht zurück zu Arsenal

Héctor Bellerín will in Spanien bleiben. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, hofft der Rechtsverteidiger, dass seine Leihe bei Betis Sevilla im Sommer in einem dauerhaften Engagement mündet. Eine Kaufoption haben die Andalusier mit dem FC Arsenal dem Vernehmen nach nicht vereinbart.

Bei den Londonern besitzt der 27-Jährige noch einen Vertrag bis 2023. In Sevilla ist Bellerín derweil gesetzt, kommt beim Tabellenfünften in dieser Saison auf 31 Pflichtspieleinsätze, in denen er fünf Assists beisteuerte.