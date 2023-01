Werder gibt Burke ab

Oliver Burke verbringt die Rückrunde in Englands zweiter Liga. Wie Werder Bremen mitteilt, wird der dynamische Angreifer bis Saisonende an den FC Millwall verliehen. In der laufenden Saison spielte der 25-jährige Schotte 17 Mal für Werder und schoss zwei Tore. Nur zweimal durfte Burke von Beginn an ran.

„Es hat sich für Oliver kurzfristig die Möglichkeit ergeben, bei einem anderen Klub mehr Spielzeit zu bekommen als derzeit bei uns“, erläutert Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz, „daher haben wir uns mit ihm auf eine Leihe zum FC Millwall verständigt. Dort hat er bereits gespielt und positive Erfahrungen gesammelt.“

