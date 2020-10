Thioune bestätigt: Ulreich im Anflug

Sven Ulreichs Wechsel zum Hamburger SV befindet sich auf der Zielgeraden. HSV-Trainer Daniel Thioune verriet auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir sind gerade dabei, Sven Ulreich zu verpflichten. Man muss immer vorsichtig sein, solange keine Tinte unter einem Vertrag ist. Wir können das Ganze deshalb noch nicht bestätigen, aber wir streben diese Verpflichtung an.“

In Hamburg duelliert sich Ulreich mit der bisherigen Nummer eins Daniel Heuer Fernandes. Thioune begründet den Transfer des 32-jährigen Bayern-Keepers: „Wenn wir von außen noch was machen wollen, brauchen wir auf der Torwartposition sicher noch einen weiteren Spieler. Jetzt ist die Möglichkeit aufgeploppt, einen wirklich sehr, sehr guten Torwart zu verpflichten. […] Dann werden wir sicher in der nächsten Woche das Rennen wieder offen haben um die Nummer eins in unserem Tor.“