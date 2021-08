Leeds mit Interesse an Traoré?

Leeds United hat offenbar ein Auge auf Adama Traoré von den Wolverhampton Wanderers geworfen. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, sind rund 35 Millionen Euro Ablöse im Gespräch. Das Kraftpaket steht noch bis 2023 bei den Wolves unter Vertrag.

Gespräche über eine Verlängerung haben dem Bericht zufolge bereits stattgefunden, sind aber zuletzt ins Stocken geraten. Leeds wittert nun seine Chance. Hinter Traoré liegt eine mäßige Saison, in der er zwar in der Regel in seinem Team gesetzt war, mit lediglich zwei Toren und drei Vorlagen aber nicht an seine Bestform anknüpfen konnte. Während der Europameisterschaft kam der 25-Jährige zu einer Einwechslung für Spanien.