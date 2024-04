Mbappé-Transfer: Rodrygo bleibt gelassen

Rodrygo will sich von der nahenden Ankunft von Kylian Mbappé nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Ich weiß nichts Genaueres über Mbappé. Laut dem, was jeder sagt, steht es kurz bevor. Ich vertraue euch da, aber ich persönlich weiß nicht, was passiert“, zitiert ‚Cadena Ser‘ den Brasilianer aus der Mixed Zone nach dem gestrigen 2:0-Sieg gegen Athletic Bilbao.

Der 23-Jährige gilt als Verkaufskandidat, wenn Mbappé bei den Königlichen aufschlägt. „Wir sind viele, also warten wir ab, wie der Trainer entscheidet. Ich will mich einfach darauf konzentrieren, die aktuelle Saison mit der Maximalzahl an Titeln zu beenden. Nächstes Jahr muss sich der Trainer mit so etwas auseinandersetzen. Ich bin ganz entspannt“, so Rodrygo.