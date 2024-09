United: Tor-Premiere für de Ligt

Matthijs de Ligt hat im vierten Einsatz seinen ersten Treffer für Manchester United erzielt. Beim 3:0-Sieg der Red Devils gegen den FC Southampton erzielte der Innenverteidiger die wichtige 1:0-Führung. In der 35. Minute fand eine Ecke von Christian Eriksen zunächst Bruno Fernandes an der Strafraumkante und dieser weiter auf de Ligt legt, der per Kopf das Tor erzielte.

Defensiv hatte der 25-Jährige jedoch immer wieder Probleme gegen die Saints, bestraft wurde der Niederländer aber nicht. Auf der rechten Abwehrseite lieferte Noussair Mazraoui erneut eine solide Leistung ab und schaltete sich ebenfalls immer wieder in die Offensive ein. Kurioserweise mussten beide ehemaligen Bayern-Profis vorzeitig wegen möglicher Verletzungen ausgewechselt werden. Die weiteren Tore für United erzielten Marcus Rashford und Alejandro Garnacho.