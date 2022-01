Medien: Barkok wechselt erst im Sommer

Aymen Barkok wird seinen Wechsel zum FSV Mainz 05 erst im Sommer vollziehen. Das berichten ‚Sport1‘, ‚Sky‘ sowie die ‚Bild‘ übereinstimmend. Demnach schob Eintracht Frankfurt einem vorzeitigen Abschied im Winter den Riegel vor. Der ‚kicker‘ hatte noch am heutigen Montag berichtet, dass beide Bundesligisten an einer Lösung arbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit wird der 23-Jährige nach seinem Vertragsende ablösefrei wechseln. Barkok unterschreibt dem Vernehmen nach in Mainz einen Vertrag bis 2025. Bei der SGE kommt das Eigengewächs nur auf 100 Bundesligaminuten in der laufenden Saison. Am gestrigen Sonntag schied der Mittelfeldspieler mit der marokkanischen Nationalmannschaft gegen Ägypten (1:2) im Viertelfinale des Afrika-Cups aus.