Freiburg verleiht Wagner in Liga zwei

Robert Wagner wird in der kommenden Saison Spielpraxis bei der SpVgg Greuther Fürth sammeln. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der 19-jährige U-Nationalspieler vom SC Freiburg per Leihe in den Ronhof.

Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi freut sich auf den Neuzugang: „Robert kann im zentralen Mittelfeld sowohl die Achter- als auch die Sechserposition besetzen. Dass er direkt in seinem ersten Jahr im Herren-Bereich unter Christian Streich Einsatzminuten in der Bundesliga und Europa League sammeln durfte, spricht für sein Potenzial.“

