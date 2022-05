BVB: Adeyemi zum Medizincheck eingetroffen

Karim Adeyemis Transfer zu Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Stürmer am heutigen Dienstagvormittag in Dortmund gelandet. Medizincheck und Vertragsunterschrift stehen nun auf der Tagesordnung.

Der 20-Jährige wird einen Kontrakt bis 2027 unterschreiben, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht, verriet kürzlich sein Berater Thomas Solomon.

Der BVB zahlt dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 38 Millionen Euro an RB Salzburg, weitere drei Millionen sind an erfolgsabhängige Boni geknüpft. Adeyemi ist nach Niklas Süle und Nico Schlotterbeck Dortmunds dritter Neuzugang für die kommende Saison.

Nach Sky Infos wird der Transfer von Karim Adeyemi zum BVB heute in Dortmund festgezurrt. Bereits heute Morgen hat Sky Karim Adeyemi exklusiv am Dortmunder Flughafen erwischt, als er per Privatflug aus München angereist ist. #skytransfer @sky_marc @sky_jesco @westsven pic.twitter.com/N0mv3MzPsG