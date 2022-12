Suárez-Wechsel vor dem Abschluss

Der Wechsel von Luis Suárez zum brasilianischen Erstligisten Grêmio Porto Alegre befindet sich auf den letzten Metern. Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, dass aktuell die entsprechenden Vertragspapiere geprüft werden. Im Anschluss würde der 35-Jährige seine Unterschrift setzen und der Wechsel offiziell bekanntgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Romano zufolge war bis zuletzt auch der saudische Klub Al Khaleej an den Diensten des Routiniers interessiert. Khaleej sei allerdings darüber informiert worden, dass Suárez künftig in Brasilien spielen möchte. Eine Ablöse wird für Grêmio übrigens nicht fällig. Der Vertrag des 1,82 Meter großen Mittelstürmers beim Club Nacional läuft zum Jahresende aus. Für den Verein aus seiner uruguayischen Heimat traf Suárez im vergangenen Halbjahr in 14 Spielen achtmal.

Lese-Tipp

Die Details zum Suárez-Deal