Zu seinem Bruder: Lemina auf die Insel

Noha Lemina bricht seine Leihe zu Sampdoria Genua mit sofortiger Wirkung ab. Den Offensivspieler zieht es, ebenfalls auf Leihbasis, in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers. Mit Paris St. Germain wurde sich auf eine Kaufoption geeinigt.

In England trifft der 18-Jährige auf seinen älteren Bruder Mario Lemina (30). Der defensive Mittelfeldspieler steht seit einem Jahr bei den Wolves unter Vertrag. An Lemina Junior zeigte in der Vergangenheit auch der VfB Stuttgart Interesse.