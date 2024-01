Nächster England-Klub will U17-Weltmeister Odogu

David Odogu (17) lockt einen weiteren Interessenten aus England an. Laut ‚Sky‘ steht der deutsche U17-Weltmeister auch beim FC Brentford auf der Liste. Im Poker um das Talent des VfL Wolfsburg mischen außerdem die Ligarivalen FC Chelsea und FC Arsenal sowie Zweitligist Leicester City mit.

Odogu steht einem Wechsel im Winter mehr als offen gegenüber, in Wolfsburg schiebt man dem Wunsch des 1,91 Meter großen Innenverteidigers derzeit aber noch den Riegel vor. Am 3. Juni dieses Jahres, seinem 18. Geburtstag, wandelt sich Odogus Jugendvertrag bei den Wölfen in einen bis 2027 datierten Profikontrakt um.