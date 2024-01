U17-Weltmeister Odogu will sofort wechseln – Chelsea dran

David Odogu will die anstehenden Schritte zum Profi nicht beim VfL Wolfsburg gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, peilt der deutsche U17-Weltmeister einen Transfer noch in diesem Winter an. Mit dem FC Chelsea und Leicester City wurden demnach schon Gespräche geführt, weitere englische Erst- und Zweitligisten haben sich nach Odogu erkundigt.

Erst kürzlich beteuerte der 17-jährige Innenverteidiger dem ‚kicker‘ hinsichtlich seiner Karrierepläne mit dem VfL: „Ich habe auch die notwendige Geduld.“ Da die Wölfe das Talent allerdings nicht mit ins Profitrainingslager nach Portugal nehmen, scheint sich die Situation geändert zu haben.

Stammkraft bei der WM

Odogu war 2020 aus der Jugend von Union Berlin zum VfL gekommen. Bei der U17-WM in Indonesien bestritt er alle Partien über 90 Minuten. Beim EM-Titel im Sommer war er dagegen noch zweite Wahl.