Im Sommer ablösefrei: Bundesliga-Option für Skhiri

Beim 1. FC Köln gibt man sich keinerlei Illusionen hin – Ellyes Skhiri wird im Anschluss an die Saison eine neue Herausforderung suchen. „Wenn der Spieler sagt, dass er in einem entscheidenden Alter seiner Karriere probieren will, den nächsten Schritt zu gehen und regelmäßig international zu spielen, dann muss man das akzeptieren“, konstatierte Sportchef Christian Keller zuletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wohin es Skhiri letztlich zieht, war bislang noch völlig offen. Eine erste etwas heißere Spur führt jetzt zu RB Leipzig. Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigt der Champions League-Aspirant Interesse an dem 28-jährigen Rechtsfuß. Beim 0:1 der Kölner Ende April gegen Freiburg soll Skhiri von Leipzig-Sportdirektor Rouven Schröder unter die Lupe genommen worden sein.

Lese-Tipp

Mehrere Angebote: Welcher Bundesligist schnappt sich Pfeiffer?

In den vergangen Monaten streckten unter anderem Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Olympique Lyon die Führer nach Skhiri aus. Der Tunesier ist im Sommer ablösefrei und deshalb für zahlreiche Klubs eine sehr interessante Option. In Leipzig würde die Angelegenheit wohl vor allem dann konkreter, sollten Kevin Kampl (32) oder Amadou Haidara (25) von Bord gehen. Der Abgang von Konrad Laimer (25) wird durch die Verpflichtung von Nicolas Seiwald (22) aufgefangen.