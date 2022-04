Bericht: Alario will Bayer verlassen

„Es gab das eine oder andere Gespräch mit ihm. Auch, als wir Sardar Azmoun dazu geholt haben. Wir haben Lucas gesagt: ‚Wir möchten dich nicht abgeben, du bist für uns ein wichtiger Spieler‘“, begründete Bayer-Coach Gerardo Seoane, warum Lucas Alario im Winter in Leverkusen geblieben ist.

Alario will mit Argentinien nach Katar

30 Pflichtspiele in der laufenden Saison zeugen in der Tat von einem gewissen Stellenwert. In der Startaufstellung findet sich aber nur selten der Name des Argentiniers. Zu wenig für den Stürmer, der im Winter gerne in Katar für die Albiceleste auflaufen würde.

Wie der argentinische ‚TyC Sports‘-Journalist Gastón Edul berichtet, hat Alario aus diesem Grund den Entschluss gefasst, Bayer im Sommer zu verlassen. Demzufolge will er andernorts eine wichtigere Rolle einnehmen und sich dadurch wieder stärker ins Visier von Nationaltrainer Lionel Scaloni spielen.

Interesse aus Brasilien

Nach Argentinien soll es Alario aber nicht ziehen. Laut dem ebenfalls argentinisch-stämmigen Journalisten César Luis Merlo buhlt erneut Palmeiras São Paulo um die Gunst des 29-Jährigen.

Bereits im Winter wollte der Klub aus der Millionenmetropole Alario ausleihen, Bayer stellte sich aber quer. Im Sommer sind der Werkself die Hände gebunden, da der neunfache Nationalspieler über eine Ausstiegsklausel verfügt. Für geschätzte sechs Millionen Euro kann Alario das Rheinland verlassen.