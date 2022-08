Barça: Neto nach England?

Der Brasilianer Neto (33) steht offenbar beim AFC Bournemouth auf der Liste. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, befinden sich die Verantwortlichen des Premier League-Aufsteigers in Gesprächen mit dem Torhüter des FC Barcelona. Die Verhandlungen seien jedoch noch in einer „frühen Phase“, so der TV-Sender.

Bournemouth-Trainer Scott Parker wolle mit der Verpflichtung eines neuen Torhüters die Konkurrenzsituation auf dieser Position befeuern. Aktuell stehen mit Mark Travers (23) und Will Dennis (22) nur zwei verhältnismäßig junge Schlussmänner im Kader des Klubs von der Südküste Englands.