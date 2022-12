Ronaldo wechselt zu Al Nassr

Die Anzeichen verdichteten sich in den vergangenen Stunden, jetzt ist alles unterschrieben: Cristiano Ronaldo setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort und bindet sich an Al Nassr.

Beim saudischen Klub verdient der portugiesische Weltstar bis zum Ende der Vertragslaufzeit dem Vernehmen nach bis zu 200 Millionen Euro. Ein höher dotiertes Arbeitspapier hat kein anderer Fußballer weltweit. Ronaldo schnappt sich damit den nächsten Rekord.

Botschafterrolle nach aktiver Karriere

Im Anschluss an seine Spielerkarriere wird Ronaldo voraussichtlich als Botschafter die Bewerbung von Saudi-Arabien als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2030 unterstützen. Der arabische Wüstenstaat will das globale Großturnier gemeinsam mit Ägypten und Griechenland ausrichten. Auch in dieser Rolle soll CR7 enorme Summen als Salär einstreichen.

Kein Angebot aus Europa

Bis zuletzt setzte der exzentrische Torjäger alles daran, bei einem Klub unterzukommen, der noch im laufenden Champions League-Wettbewerb vertreten ist. Sogar bei Eintracht Frankfurt bot man die Dienste des Superstars an. Vergeblich. Jetzt zieht es Ronaldo zu Al Nassr. Die Saudis spielen zumindest in der asiatischen Champions League.

Bei Al Nassr trifft Ronaldo auf bekannte Namen. Trainer des Teams ist Rudi Garcia, der in der Vergangenheit die AS Rom, Olympique Lyon und Olympique Marseille betreute. Zudem spielen Kamerun-Legende Vincent Aboubakar und der ehemalige Bayern-Profi Luiz Gustavo künftig gemeinsam mit Ronaldo.