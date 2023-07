Eintracht: Zwei neue Borré-Bewerber

Rafael Borré könnte Eintracht Frankfurt noch in diesem Sommer verlassen. Laut ‚TyC Sports‘-Journalist César Luis Merlo zeigt Olympique Lyon Interesse an dem 27-jährigen Stürmer. Einen Schritt weiter ist Olympiakos Piräus: Die Griechen sollen bereits ein erstes Angebot eingereicht haben. In Frankfurt ist man bereit zu verhandeln, wenn die Bedingungen stimmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche über einen Verkauf befinden sich aber noch im Anfangsstadium. Der einstige Europa League-Held Borré kam in der vergangenen Saison überwiegend zu Kurzeinsätzen und steuerte in 47 Pflichtspielen lediglich sieben direkte Torbeteiligungen bei. Konkretes Interesse am Kolumbianer wurde zuletzt auch Vasco da Gama aus Brasilien nachgesagt.

Lese-Tipp

Eintracht-Boss: Kolo Muani „möchte nicht wechseln“