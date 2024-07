Marseille: López-Abgang steht bevor

Olympique Marseille wird sich auf der Torhüterposition neu aufstellen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Pau López den Verein in Richtung Serie A-Aufsteiger Calcio Como 1907 verlassen. Demzufolge steht eine Einigung kurz bevor. Zunächst wird der 29-Jährige für ein Jahr ausgeliehen, bevor im Sommer 2025 eine Kaufpflicht in nicht genannter Höhe greift.

Unter der Anzeige geht's weiter

Großen Anteil an dem Deal soll Cesc Fàbregas haben, der López zu einem Wechsel nach Italien überzeugt hat. López hütet seit zwei Jahren das Tor der Südfranzosen und kam in der vergangenen Saison in 46 von 29 Partien zum Einsatz. Zwischenzeitlich war der Spanier sogar Kapitän des Tabellenachten der abgelaufenen Ligue 1-Saison.