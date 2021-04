Wolfsburg: Lacroix kehrt zurück – Baku wackelt

Gute Nachrichten für den VfL Wolfsburg: Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund kann Oliver Glasner wieder auf Abwehrchef Maxence Lacroix (21) zurückgreifen. Wie der Wölfe-Coach auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte, sei „alles wieder ok“ beim Franzosen, der unter der Woche gegen den VfB Stuttgart (3:1) verletzungsbedingt nur auf der Bank saß. Hinter dem Einsatz von Ridle Baku stehe dagegen „ein ganz kleines Fragezeichen“. Den 23-Jährigen plagen Probleme mit der Wade.

Wolfsburg empfängt am morgigen Samstag um 15:30 Uhr den BVB. In der Tabelle liegt der VfL fünf Zähler vor der Borussia. Mit einem Sieg könnte der Tabellendritte den Einzug in die Champions League quasi fix machen.