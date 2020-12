Sheffield strebt Lingard-Leihe an

Premier League-Klub Sheffield United ist an Mittelfeldspieler Jesse Lingard von Manchester United interessiert. Nach Informationen der ‚Manchester Evening News‘ soll sich Sheffield-Trainer Chris Wilder nach dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften unter der Woche ausführlich mit United-Coach Ole Gunnar Solskjaer über die Möglichkeit, den 28-jährigen Engländer im Winter auszuleihen, unterhalten haben.

Nach der 2:3-Niederlage gegen United stehen die Blades mit nur einem Punkt aus 13 Spielen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits neun Zähler. Im Werben um den ehemaligen englischen Nationalspieler ist Sheffield allerdings nicht ohne Konkurrenz: Zuletzt wurde Lingard, der in der laufenden Saison bei den Red Devils bisher weder in der Premier League noch in der Champions League zum Einsatz kam, unter anderem mit dem spanischen Erstligisten Real Sociedad in Verbindung gebracht.