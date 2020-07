Achtung Hertha: Auch Monaco will Wolf

Hertha BSC erhält im Poker um den bisherigen Leihspieler Marius Wolf zahlungskräftige Konkurrenz. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bekundet auch der französische Erstligist AS Monaco Interesse an dem Flügelflitzer, der noch bis 2023 an Borussia Dortmund gebunden ist. Der neue Coach der Monegassen, Niko Kovac, habe sich bereits in Wolfs Umfeld erkundigt.

Die Ausgangslage für die Hertha wird also noch schwieriger. Momentan steckt BSC-Sportchef Michael Preetz mitten in komplizierten Verhandlungen mit dem BVB. Die ursprünglich auf 20 Millionen Euro festgesetzte Kaufoption ist den Berlinern viel zu hoch. Fünf Millionen Euro bietet Preetz bislang, die Dortmunder fordern dem Vernehmen nach noch zehn Millionen.