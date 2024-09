Bericht: Transfer-Entscheidung um Stuttgarts Silas

Die Zeichen verdichten sich, dass Silas beim VfB Stuttgart bleiben wird. Wie der belgische Transfermarkt-Insider Sacha Tavolieri berichtet, wird ein Transfer des 25-jährigen Flügelspielers zum RSC Anderlecht nicht zustande kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Brüsseler Vorstadtverein war in den vergangenen Tagen mit Silas in Verbindung gebracht worden und soll sich intensiv um den Stuttgarter bemüht haben. Tavolieri zufolge hat es der VfB dem Jupiler Pro League-Klub aber „schwer gemacht“, eine Einigung im Ablösepoker zu finden.

Lese-Tipp

Starkes Zeichen: VfB verlängert mit Mittelstädt

In Belgien ist der Transfermarkt anders als in Deutschland noch bis zum nächsten Freitag geöffnet. Der VfB hätte also keine Chance, einen Nachfolger für Silas zu verpflichten, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt.