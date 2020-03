Vor Corona: Babbel lag Angebot vor

Markus Babbel will nach eigener Aussage weiter im Trainergeschäft arbeiten. Gegenüber ‚Sport1‘ berichtet der 47-Jährige, der im Januar bei den Western Sydney Wanderers entlassen wurde: „Ich hatte vor dem Coronavirus ein Angebot aus dem Ausland, nicht aus Deutschland, aber ich stand nicht zu 100 Prozent dahinter. Momentan herrscht Ruhe, weil keiner weiß, wie es weitergeht.“

Generell macht sich Babbel nach eigener Aussage aber keine Sorgen über seine berufliche Zukunft: „Ich habe keine Angst, in Vergessenheit zu geraten. Nicht nur ich bin in der Warteschleife, sondern viele andere Trainer auch.“ In der Bundesliga coachte Babbel im Laufe seiner Karriere schon den VfB Stuttgart, Hertha BSC und die TSG Hoffenheim.