West Ham: 47 Millionen für neuen Innenverteidiger

West Ham United hat mit Max Kilman (27) von den Wolverhampton Wanderers einen neuen Innenverteidiger gefunden. ‚Sky‘ berichtet, dass die Wolves ein Angebot der Hammers in Höhe von umgerechnet 47 Millionen Euro für ihren Kapitän angenommen haben.

Kilman war 2018 von Maidenhead United nach Wolverhampton gekommen. Sein aktueller Vertrag ist noch bis 2028 datiert. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 38 Premier League-Spielen in der Startelf und bestritt sämtliche Partien über die volle Distanz.