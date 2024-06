FC Bayern: Neue Details zum Tah-Deal

Der FC Bayern möchte den Kader qualitativ verstärken und sich beim Deutschen Meister aus Leverkusen bedienen. Mit Abwehrchef Jonathan Tah sind sich die Münchner Berichten zufolge bereits einig geworden. Weitere Details sind nun durchgesickert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass Tah an der Säbener Straße ein Grundgehalt von neun Millionen Euro winkt, zuzüglich drei Millionen Euro an etwaigen Bonuszahlungen. Eine deutliche Aufbesserung im Vergleich zu seinem jetzigen Honorar also. In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts.

Lese-Tipp

Hertha-Coach zu Bayern?

Gegenüber der ‚Abendzeitung‘ verrät der 28-Jährige, dass „noch keine Entscheidung gefallen“ sei. „Das passiert wohl in der Zeit nach der EM“, so der deutsche Nationalspieler. Der FCB muss sich also noch eine Weile gedulden, bis er Nägel mit Köpfen machen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen mit der Werkself sind, so ist zu vernehmen, ohnehin noch nicht weit fortgeschritten. Zuletzt wurde eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro gehandelt. Ob Bayer den 24-fachen Nationalspieler jedoch für diesen Betrag an die direkte Konkurrenz abgeben würde, ist selbst ein Jahr vor Vertragsende zu bezweifeln.