Medien: Bayern mündlich mit Tah einig

Die Spieler von Double-Sieger Bayer Leverkusen haben sich in den Fokus der nationalen und internationalen Konkurrenz gespielt. So auch Abwehrchef Jonathan Tah, der schon seit einer Weile mit einem Tapetenwechsel liebäugelt.

Angesichts eines nur noch bis 2025 datierten Vertrags würde es in diesem Sommer auf einen Verkauf hinauslaufen, sollte eine Verlängerung ausbleiben. Dennoch könnte der 28-jährige Innenverteidiger der Bundesliga erhalten bleiben. ‚Sky‘ berichtet, dass sich der deutsche Nationalspieler mit dem FC Bayern grundsätzlich einig geworden ist. Die wichtigsten Details wurden geklärt, heißt es.

In trockenen Tüchern ist der Deal damit aber noch nicht. Dem Bezahlsender zufolge sind noch andere Klubs an Tah dran. Darüber hinaus bedarf es einer Übereinkunft mit der Werkself. Konkrete Verhandlungen soll es zwischen den Klubs noch nicht gegeben haben. In der Vergangenheit wurde über eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro spekuliert.